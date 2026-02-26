Keçiören Belediyesi’nin ev sahipliğinde Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen iftar programı, Ankara’daki Erzurumluları aynı sofrada buluşturdu. Erzurum’a özgü kültürel değerlerin yaşatıldığı gecede, oruçlar dualarla açıldı; dayanışma ve kardeşlik vurgusu yapıldı.

Programa Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın yanı sıra; Abdurrahim Fırat, Mehmet Emin Öz, Recai Akyel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek ve vakıf başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Erzurumlu katıldı.

“Baş Olmaya Değil, Hizmetkâr Olmaya Geldik”

İftar sonrası davetlilere hitap eden Başkan Özarslan, Erzurumlularla aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erzurum’un tarihî derinliğine ve kültürel mirasına vurgu yapan Özarslan, Anadolu’nun mayasında yer alan değerlerin kolay kazanılmadığını ifade etti.

Türk-İslam kültürünün köklerine işaret eden Özarslan, bu mirasın Anadolu’yu vatan yapan ruhu taşıdığını söyledi. Görev anlayışlarının ayrım yapmadan hizmet etmek olduğunu belirten Özarslan, “Biz yönetmeye değil, hizmet etmeye talibiz. Dadaşlar başımızın tacıdır. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğim” mesajını verdi.

“Kardeşlik Ruhumuz Türkiye’ye Yayılacak”

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Erzurumluların ülkenin dört bir yanında güçlü bir birliktelik sergilediğini ifade etti. Erzurum’da farklı kimliklerin kardeşlik hukuku içinde bir arada yaşadığını belirten Fırat, bu dayanışma ruhunun tüm Türkiye’ye örnek olması temennisinde bulundu.

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz ise Erzurumluların gittikleri her yerde kültürlerini yaşattıklarını söyledi. Hemşehrilik bağlarının güçlü olduğuna dikkat çeken Öz, bu buluşmaya öncülük eden Başkan Özarslan’a ve organizasyonda emeği geçen vakıf ile derneklere teşekkür etti.

“Erzurum Sevdası Ortak Paydamız”

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri de gecede söz alarak birlik mesajları verdi. Erzurum kültürünün Ankara’da da canlı tutulduğunu belirten vakıf başkanları, bu tür organizasyonların toplumsal dayanışmayı pekiştirdiğini ifade etti.

Erzurum’un milli ve manevi değerlere bağlılığına dikkat çeken konuşmacılar, birlik ve beraberliğin gelecek nesiller için büyük önem taşıdığını vurguladı.

AK Parti Keçiören İlçe STK Başkanı Erdal Çakıroğlu da ramazan sofralarının sadece yemek paylaşımı değil, gönül birlikteliği anlamı taşıdığını belirterek, organizasyona katkı sunanlara teşekkür etti.

Vatandaşlardan Teşekkür Mesajı

Programda söz alan Erzurumlu vatandaşlardan İsmail Gözüm ise Keçiören Belediyesi’ne teşekkür ederek, Erzurumluların her zaman dayanışma içinde olacağını ifade etti.

Yoğun katılımla gerçekleşen iftar programı, yapılan duaların ardından hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.