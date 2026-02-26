Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesiyle birlikte Adalet Bakanı Akın Gürlek’i makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinin, Gürlek’in göreve başlaması dolayısıyla yapıldığı bildirildi.

Komuta Kademesi Tam Kadro Katıldı

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre ziyarete; Selçuk Bayraktaroğlu, Ercüment Tatlıoğlu, Ziya Cemal Kadıoğlu ve Metin Tokel de eşlik etti.

Heyet, Adalet Bakanı Gürlek’e yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Kurumlar Arası İş Birliği Mesajı

Görüşmede iki bakanlık arasındaki koordinasyon ve karşılıklı temasların önemi vurgulandı. Ziyaretin, devlet kurumları arasındaki iş birliğini güçlendirme açısından anlam taşıdığı belirtildi.

Bakan Güler ve beraberindeki komutanların, Adalet Bakanı Gürlek’e görevinde muvaffakiyet temennilerini ileterek ziyareti tamamladığı kaydedildi.