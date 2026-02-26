Ankara’da 1 Mart 2026 Pazar günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı öncesinde EGO Genel Müdürlüğü tarafından toplu taşımada ek önlemler alındı.
Sınava katılacak adayların sınav merkezlerine zamanında ve rahat ulaşabilmesi amacıyla raylı sistemlerde pazar tarifesi yerine cumartesi çalışma planı uygulanacak. Seferler sabah 06.00 itibarıyla başlayacak.
Düzenleme kapsamında ANKARAY hattında 27, Ankara Metro’da ise 19 ilave sefer konuldu.
Yetkililer, yapılan ek seferlerle hatlardaki kapasitenin artırıldığını ve adayların sınav yerlerine konforlu şekilde ulaşmasının hedeflendiğini bildirdi.
DETAYLI BİLGİ VE SEFER SAATLERİ İÇİN EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYFASINA BAKABİLİRSİNİZ