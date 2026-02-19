Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliği ile başkent genelinde birçok noktada ücretsiz iftar çadırları kuruluyor. Her gün binlerce kişi, iftar saatinde bu sofralarda buluşarak birlikte oruç açabiliyor. Aşağıda ilçe ilçe ücretsiz iftar çadırı ve ikram noktalarının güncel listesi yer alıyor:

Çankaya

Keçiören

Keçiören Belediyesi ilçede 15 farklı noktada ücretsiz iftar hizmeti veriyor. Bunlar arasında:

  • Aktepe Demokrasi Semt Pazarı

  • Osmanlı Halk Pazarı

  • Esertepe Mahallesi Salı Pazarı

  • Kanuni Pazar Yeri

  • Yayla Mahallesi Cuma Pazarı
    …gibi mahalle pazar yerleri ve çadır alanları bulunuyor.

Mamak

  • Akdere Mahallesi

  • Derbent Pazar Yeri

  • Rauf Denktaş Parkı
    Mamak Belediyesi’nin iftar çadırları bu noktalarda hizmet veriyor.

Etimesgut

Etimesgut Belediyesi tarafından ilçenin farklı bölgelerinde Ramazan boyunca ücretsiz iftar noktaları kuruluyor:

  • Türkbeyleri

  • Atakent

  • Belediye Merkezi

  • Atayurt Mahallesi civarı
    Bu bölgelerde vatandaşlar birlikte iftarlarını açabiliyor.

Sincan

Sincan Belediyesi’nin belirlediği noktalarda iftar çadırları:

  • Lale Meydanı

  • Yenikent
    Ayrıca ilçedeki millet kıraathanelerinde gençler ve tüm ziyaretçilere sahur ve iftar ikramları da yapılıyor.

Başkent Genelinde Ek Ücretsiz İftar Noktaları

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün etkinliği kapsamında Ankara’nın merkezi noktalarında da iftar buluşmaları düzenleniyor. Özellikle Kızılay Güvenpark gibi ulaşımı kolay bölgelerde gönül sofraları kuruluyor.

Dayanışmanın Sofraları

Bu iftar çadırları sadece yemek sunmanın ötesinde, farklı yaş gruplarından insanları aynı sofrada buluşturarak Ramazan’ın paylaşma ve kardeşlik ruhunu yaşatmayı amaçlıyor. Belediyeler, gün ve nokta bilgilerini sosyal medya hesapları ve resmi duyurularla vatandaşlara aktarıyor.

Ankara’da bu Ramazan ayında açılan ücretsiz iftar çadırları, başkentlileri bir araya getirerek birlik ve dayanışma duygusunu güçlendiriyor.

Muhabir: Şevval Ateş