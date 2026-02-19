Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliği ile başkent genelinde birçok noktada ücretsiz iftar çadırları kuruluyor. Her gün binlerce kişi, iftar saatinde bu sofralarda buluşarak birlikte oruç açabiliyor. Aşağıda ilçe ilçe ücretsiz iftar çadırı ve ikram noktalarının güncel listesi yer alıyor:

Çankaya

Cebeci Mahallesi: Cebeci Camii önü

Metin Oktay Mahallesi: 197. Sokak

Huzur Mahallesi: Huzur Kapalı Pazar Yeri karşısı

Bu noktalarda Çankaya Belediyesi tarafından Ramazan boyunca iftar sofraları kuruluyor.

Keçiören

Keçiören Belediyesi ilçede 15 farklı noktada ücretsiz iftar hizmeti veriyor. Bunlar arasında:

Aktepe Demokrasi Semt Pazarı

Osmanlı Halk Pazarı

Esertepe Mahallesi Salı Pazarı

Kanuni Pazar Yeri

Yayla Mahallesi Cuma Pazarı

…gibi mahalle pazar yerleri ve çadır alanları bulunuyor.

Mamak

Akdere Mahallesi

Derbent Pazar Yeri

Rauf Denktaş Parkı

Mamak Belediyesi’nin iftar çadırları bu noktalarda hizmet veriyor.

Etimesgut

Etimesgut Belediyesi tarafından ilçenin farklı bölgelerinde Ramazan boyunca ücretsiz iftar noktaları kuruluyor:

Türkbeyleri

Atakent

Belediye Merkezi

Atayurt Mahallesi civarı

Bu bölgelerde vatandaşlar birlikte iftarlarını açabiliyor.

Sincan

Sincan Belediyesi’nin belirlediği noktalarda iftar çadırları:

Lale Meydanı

Yenikent

Ayrıca ilçedeki millet kıraathanelerinde gençler ve tüm ziyaretçilere sahur ve iftar ikramları da yapılıyor.

Başkent Genelinde Ek Ücretsiz İftar Noktaları

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün etkinliği kapsamında Ankara’nın merkezi noktalarında da iftar buluşmaları düzenleniyor. Özellikle Kızılay Güvenpark gibi ulaşımı kolay bölgelerde gönül sofraları kuruluyor.

Dayanışmanın Sofraları

Bu iftar çadırları sadece yemek sunmanın ötesinde, farklı yaş gruplarından insanları aynı sofrada buluşturarak Ramazan’ın paylaşma ve kardeşlik ruhunu yaşatmayı amaçlıyor. Belediyeler, gün ve nokta bilgilerini sosyal medya hesapları ve resmi duyurularla vatandaşlara aktarıyor.

Ankara’da bu Ramazan ayında açılan ücretsiz iftar çadırları, başkentlileri bir araya getirerek birlik ve dayanışma duygusunu güçlendiriyor.