Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliği ile başkent genelinde birçok noktada ücretsiz iftar çadırları kuruluyor. Her gün binlerce kişi, iftar saatinde bu sofralarda buluşarak birlikte oruç açabiliyor. Aşağıda ilçe ilçe ücretsiz iftar çadırı ve ikram noktalarının güncel listesi yer alıyor:
Çankaya
-
Cebeci Mahallesi: Cebeci Camii önü
-
Metin Oktay Mahallesi: 197. Sokak
-
Huzur Mahallesi: Huzur Kapalı Pazar Yeri karşısı
Bu noktalarda Çankaya Belediyesi tarafından Ramazan boyunca iftar sofraları kuruluyor.
Keçiören
Keçiören Belediyesi ilçede 15 farklı noktada ücretsiz iftar hizmeti veriyor. Bunlar arasında:
-
Aktepe Demokrasi Semt Pazarı
-
Osmanlı Halk Pazarı
-
Esertepe Mahallesi Salı Pazarı
-
Kanuni Pazar Yeri
-
Yayla Mahallesi Cuma Pazarı
…gibi mahalle pazar yerleri ve çadır alanları bulunuyor.
Mamak
-
Akdere Mahallesi
-
Derbent Pazar Yeri
-
Rauf Denktaş Parkı
Mamak Belediyesi’nin iftar çadırları bu noktalarda hizmet veriyor.
Etimesgut
Etimesgut Belediyesi tarafından ilçenin farklı bölgelerinde Ramazan boyunca ücretsiz iftar noktaları kuruluyor:
-
Türkbeyleri
-
Atakent
-
Belediye Merkezi
-
Atayurt Mahallesi civarı
Bu bölgelerde vatandaşlar birlikte iftarlarını açabiliyor.
Sincan
Sincan Belediyesi’nin belirlediği noktalarda iftar çadırları:
-
Lale Meydanı
-
Yenikent
Ayrıca ilçedeki millet kıraathanelerinde gençler ve tüm ziyaretçilere sahur ve iftar ikramları da yapılıyor.
Başkent Genelinde Ek Ücretsiz İftar Noktaları
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün etkinliği kapsamında Ankara’nın merkezi noktalarında da iftar buluşmaları düzenleniyor. Özellikle Kızılay Güvenpark gibi ulaşımı kolay bölgelerde gönül sofraları kuruluyor.
Dayanışmanın Sofraları
Bu iftar çadırları sadece yemek sunmanın ötesinde, farklı yaş gruplarından insanları aynı sofrada buluşturarak Ramazan’ın paylaşma ve kardeşlik ruhunu yaşatmayı amaçlıyor. Belediyeler, gün ve nokta bilgilerini sosyal medya hesapları ve resmi duyurularla vatandaşlara aktarıyor.
Ankara’da bu Ramazan ayında açılan ücretsiz iftar çadırları, başkentlileri bir araya getirerek birlik ve dayanışma duygusunu güçlendiriyor.