Olay, Besni ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Yusuf Arslan’a ait olduğu öğrenilen ve daha önce ağır hasarlı olduğu belirtilen iki katlı bina, şiddetli yağışın ardından çöktü.

Çökme sırasında binada kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Çevrede Önlem Alındı

İhbar üzerine bölgeye gelen Besni Belediyesi ekipleri, yıkılan yapının çevresinde güvenlik tedbirleri aldı. Ayrıca çöken binanın bitişiğinde bulunan başka bir evde de hasar oluştuğu bildirildi.

Yetkililer, olayla ilgili incelemelerin devam ettiğini açıkladı.