Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazası, can kayıplarına neden oldu. Kahta–Adıyaman kara yolunda seyir halindeki otomobil, karşı yönden gelen yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kaza, sabah saatlerinde kara yolunun 5’inci kilometresinde yaşandı. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 02 ACU 651 plakalı otomobil ile 02 DG 353 plakalı yolcu otobüsünün çarpışması sonucu otomobil hurdaya döndü.

Ara Başlık: Olay Yerine Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, otomobilde bulunan Mahmut İzci, Zahide İzci ve Yusuf İzci’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, otopsi işlemleri için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.