Mersin’in Anamur ilçesinde meydana gelen traktör kazası can aldı. Malaklar Mahallesi’nde seyir halindeki traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle uçuruma yuvarlandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında su deposu mevkiinde meydana geldi. Adem Bulut (49) yönetimindeki 33 BD 580 plakalı traktörün uçuruma devrilmesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ara Başlık: Olay Yerinde Hayatlarını Kaybettiler

Ekiplerin yaptığı incelemede, traktör sürücüsü Adem Bulut ile yanında bulunan İsmet Duran’ın (60) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Uçurumdan çıkarılan iki kişinin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.