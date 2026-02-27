Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle il genelinde 27 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi. Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Meteorolojik veriler doğrultusunda ilimizde devam eden karla karışık yağmurun gece saat 03:00'ten itibaren kar yağışı şeklinde etkisini artırarak yarın (27.02.2026) öğle saatlerine kadar devam edeceği tahmin edilmektedir. Yoğun kar yağışının oluşturabileceği olumsuzluklar değerlendirilerek, oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin can güvenliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür. Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle; Hakkâri il genelindeki tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri, özel kreşler ve gündüz bakım evleri dâhil olmak üzere) 27 Şubat 2026 Cuma günü (1 gün) süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri 27 Şubat 2026 Cuma günü (1 gün) süreyle idari izinli sayılacaktır.'

Açıklamada ayrıca, sağlık alanında görev yapan personel ile sahada acil müdahale sorumluluğu bulunan kurumlarda çalışanların idari izin durumlarının, kamu hizmetlerinde aksama yaşanmaması adına ilgili kurum yöneticilerince değerlendirileceği ifade edildi.