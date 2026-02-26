UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan dorukta. İngiltere’nin Nottingham kentinde bulunan City Ground Stadı’nda oynanan kritik mücadelede Fenerbahçe, deplasmanda Nottingham Forest karşısında 1-0’lık üstünlüğü yakaladı.

Kadıköy’deki 3-0’lık maçı kaybederek ardından rövanşa büyük avantajla çıkan sarı-lacivertliler, İngiltere’de de kontrollü ve disiplinli bir oyun ortaya koyuyor.

Tur İçin Büyük Avantaj

Maça temkinli başlayan Fenerbahçe, savunma güvenliğini ön planda tutarken bulduğu fırsatı değerlendirerek skoru 1-0’a getirdi. Bu sonuçla birlikte toplam skor 4-0’a yükselirken, temsilcimiz çeyrek final biletine bir adım daha yaklaştı.

Ev sahibi Nottingham Forest ise taraftar desteğine rağmen aradığı golü bulmakta zorlanıyor.

Avrupa’da Gece Fenerbahçe’nin

TSİ 23.00’te başlayan mücadelede tempo zaman zaman yükselirken, Fenerbahçe’nin oyun kontrolünü elinde tuttuğu görülüyor. Kalan dakikalarda İngiliz ekibinin risk alması beklenirken, sarı-lacivertliler hızlı hücumlarla farkı artırma arayışında.

Bu skor korunursa Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde adını bir üst tura yazdırarak Avrupa yolculuğunu emin adımlarla sürdürecek.