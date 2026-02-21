Televizyon ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alan “Veliaht” dizisinin çekimleri Kars’ta devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle dikkat çeken dizinin 26’ncı bölüm itibarıyla İstanbul’a döneceği öğrenildi.

Başrollerinde Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün yer aldığı yapımda ayrıca Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Derin Beşikçioğlu, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlugibi isimler yer alıyor.

Yeni Bölüm Reytingleri Belirleyici Olacak

Faro ve Gold Film imzası taşıyan “Veliaht”, dün yayınlanan 22’nci bölümüyle ABC1’de 3,28, AB’de 2,93 ve Total’de 2,78 reyting elde etti.

Yapımla ilgili şu aşamada alınmış bir final kararı bulunmadığı, önümüzdeki haftalarda açıklanacak reyting sonuçlarının da değerlendirmeye alınacağı öğrenildi. Ayrıca dizinin yayın gününde değişiklik yapılmasının da şu an için gündemde olmadığı belirtildi.