Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan hayvansal yan ürünler tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken tesiste maddi hasar oluştu.
Yangın, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Oruçreis Mahallesi Karpuzatan Caddesi üzerindeki tesiste meydana geldi. Tesisten yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından bölgede güvenlik önlemleri alındı.
Yangın nedeniyle tesiste hasar meydana gelirken, olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Yetkililerden Yangın Güvenliği Uyarısı
Uzmanlar, sanayi tesislerinde yangın riskine karşı düzenli bakım, elektrik tesisatı kontrolleri ve yanıcı maddelerin güvenli depolanmasının önemine dikkat çekiyor.