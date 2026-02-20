Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında çok sayıda suçtan toplam 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D.’nin saklandığı adresi belirledi. Hükümlünün; “yaralama”, “hırsızlık”, “tehdit ve hakaret”, “yağma”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “kasten öldürme” ve “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” gibi suçlardan arandığı öğrenildi.

Akşamları Dışarı Çıkmış, Kasketle Gizlenmiş

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 250 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Yapılan analizlerde F.D.’nin yalnızca hava karardıktan sonra dışarı çıktığı, kardeşine ait aracı kullandığı ve dikkat çekmemek için kasket taktığı belirlendi.

Son bir ay içinde üç farklı adrese taşındığı tespit edilen hükümlünün, yemek siparişlerini farklı isimler kullanarak verdiği ortaya çıktı.

“Zile Üç Kere Basın” Notu Ele Verdi

Polis ekipleri, F.D.’nin sipariş notlarına “Zile üç kere basın, duyamayabilirim” şeklinde özel bir uyarı eklediğini ve kapıyı ancak üç kez zil çalındığında açtığını belirledi. Bu detay üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Kapı, kurye gibi davranan polislerin zili üç kez çalmasıyla açıldı. Operasyon sırasında gözaltına alınan F.D., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.