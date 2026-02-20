Kaza, saat 22.00 sıralarında İstanbul- İzmir Otoyolunun Orhangazi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenmeyen 34 MYH 684 plakalı otomobil seyir halindeyken arızalanarak yolda kaldı. Bu sırada aynı istikamette giden 41 ABL 069 plakalı kamyon, arızalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, 16 SC 754 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada 34 MYH 684 plakalı otomobilin sürücü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI