Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Cemre Vakfı Tanıtım Programı’na katılarak önemli mesajlar verdi. Ramazan ayının ikinci gününde gerçekleştirilen programda konuşan Erdoğan, Ramazan-ı Şerif’in Türkiye’ye, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni etti.

Gençlerin çevre ve afet konularındaki duyarlılığına dikkat çeken Erdoğan, salondaki katılımcıların milyonlarca çevre gönüllüsünü temsil ettiğini belirtti. Çevre söz konusu olduğunda sorumluluktan kaçmayan bir gençlik gördüğünü ifade eden Erdoğan, “Kim var?” çağrısına tereddütsüz yanıt veren bir neslin varlığının umut verici olduğunu dile getirdi.

“Medeniyetimizin İnceliğini Taşıyorsunuz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin yalnızca Türkiye’yi yeşertme idealini değil, aynı zamanda doğanın tüm unsurlarına karşı sorumluluk bilincini taşıdığını söyledi. Gençlerde, tabiatla uyumlu bir hassasiyet ve hakikate yönelen bir bilinç gördüğünü ifade eden Erdoğan, bu anlayışın köklü medeniyet mirasından beslendiğini vurguladı.

Konuşmasında halk ozanı Aşık Veysel’i de anan Erdoğan, “Benim sadık yârim kara topraktır” dizeleriyle kültürün toprakla kurduğu derin bağı hatırlattı. Gençlerin bu idrak ve derinliği taşıdığına inandığını belirtti.

“Yüksek Bir Sorumluluk Şuuru”

Erdoğan, gençlerin yalnızca afet anlarında yardım elini uzatan gönül insanları olmadığını, aynı zamanda dünyanın geleceğini sahiplenen bir bilinçle hareket ettiğini kaydetti. Zor durumda olanlara destek olmayı bir yaşam biçimi haline getiren bir gençlik profili gördüğünü söyleyen Erdoğan, bu sorumluluk anlayışının Türkiye’nin yarınları adına umut verdiğini ifade etti.

Program, Cemre Vakfı’nın hedefleri ve projelerinin tanıtılmasıyla sona erdi.