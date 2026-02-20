Gün boyu süren açlık, azalan öğün sayısı ve fiziksel aktivitedeki düşüş; halsizlik, baş ağrısı, mide problemleri ve kilo artışı gibi sorunlara yol açabiliyor. Ancak uzmanlara göre doğru planlanmış bir beslenme programı ile bu etkiler büyük ölçüde kontrol altına alınabiliyor.

Yaklaşık 13 saate varan açlık süresinde karaciğerdeki glikojen depoları tükeniyor ve vücut enerji üretimi için yağ yakımına yöneliyor. Bu süreçte:

İnsülin düzeyleri düşebiliyor

İnsülin duyarlılığı geçici olarak artabiliyor

Trigliserid ve LDL kolesterolde düşüş görülebiliyor

HDL kolesterol artabiliyor

Hafif inflamasyon belirteçlerinde azalma saptanabiliyor

Ancak bu olumlu etkilerin ortaya çıkması, tamamen kişinin genel sağlık durumu ve beslenme düzenine bağlı.

Sahuru Atlamak Enerji Kaybına Yol Açıyor

Ramazan ayında yapılan en büyük hatalardan biri sahura kalkmamak. Uzmanlara göre sahur, gün boyu enerji dengesinin korunmasında kritik rol oynuyor.

Sahurun atlanması:

Kan şekerinin hızlı düşmesine

Konsantrasyon kaybına

Kas kaybı riskine

neden olabiliyor.

Sahurda Ne Tüketilmeli?

Tam tahıllı ürünler

Yumurta

Süt ve yoğurt

Ceviz, badem gibi sağlıklı yağ kaynakları

Bol su

Protein ve lif açısından zengin bir sahur, gün içindeki açlık hissini azaltıyor.

İftarda Denge Kilo Kontrolünü Belirliyor

Uzmanlar, iftarda hafif bir başlangıç yapılmasını ve ana öğünde porsiyon kontrolüne dikkat edilmesini öneriyor.

Kaçınılması Gerekenler:

Aşırı tuzlu yiyecekler (susuzluğu artırır)

Şeker oranı yüksek gıdalar (ani kan şekeri dalgalanması yapar)

Kızartma ve ağır yağlı yemekler (hazımsızlık ve reflü riskini artırır)

Daha Sağlıklı Alternatifler:

Haşlama, fırın veya ızgara yöntemleri

Meyve veya sütlü tatlılar

Şerbetli tatlıların sınırlandırılması

Hızlı Yemek Daha Fazla Kalori Demek

İftarda hızlı ve büyük porsiyonlarla yemek yemek hem sindirimi zorlaştırıyor hem de gereğinden fazla kalori alımına yol açıyor. Ayrıca Ramazan boyunca tamamen hareketsiz kalmak metabolizmayı yavaşlatabiliyor.

Uzmanlar, iftardan 1-2 saat sonra yapılacak 20-30 dakikalık hafif yürüyüşlerin sindirimi desteklediğini ve kilo kontrolüne katkı sağladığını belirtiyor.

Kronik Hastalığı Olanlar Dikkat

Diyabet, hipertansiyon ve kalp hastalığı bulunan bireylerin oruç tutmadan önce mutlaka doktora danışması gerekiyor. Bu kişilerde:

İlaç saatleri yeniden düzenlenmeli

Sıvı alımı yakından takip edilmeli

Kan şekeri düşüklüğü riski değerlendirilmelidir

Bazı hastalar yüksek risk grubunda değerlendirildiği için oruç ancak tıbbi gözetim altında önerilebiliyor.

Vitamin Takviyesi Gerekli mi?

Dengeli ve yeterli beslenen bireylerde rutin vitamin takviyesi genellikle gerekmiyor. Ancak D vitamini veya demir eksikliği bulunan kişiler, takviyelerini hekim önerisiyle ve tercihen iftar sonrasında kullanmalı.