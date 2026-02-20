Olay saat 12.00 sıralarında Kadıköy'de yaşandı. İddiaya göre kadın sürücü otomobiliyle evinin önüne aracını park etmek istedi. Park edeceği alanda, hafif ticari araç sürücüsünün görünce sinirlenen kadın, hafif ticari araç şoföründen aracını çekmesi istedi. Hafif ticari araç sürücüsü aracını çekmek istemedi ve ' İşine git' diye bağırdı. Kadın sürücü ise sinirlenerek, 'İşine gitmesi gereken sensin. Burası benim mahallem benim evimin önü. Defol çık hadi. ' diyerek bağırarak hakaret etmeye başladı. Kavga sonrasından hafif ticari araç sürücüsü aracından inmeden olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İsa ALMAÇAYIR-Hiba HAKBİLİR/İSTANBUL,(DHA)-