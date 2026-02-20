Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

“Yol kesmek suretiyle birden fazla kişi ile yağma” ile “ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma” suçlarından hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 yaşındaki R.Ç.’nin Kuşadası’nda saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda R.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Evinde Silah Bulundu

Şüphelinin kaldığı adreste yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve 23 fişek ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmata el konulurken, R.Ç. emniyete götürüldü.

Aynı Gün Bir Yakalama Daha

Ekipler, aynı gün ikinci bir operasyon daha gerçekleştirdi. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ile “hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlarından 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 yaşındaki S.K. da yakalandı.

Gözaltına alınan iki firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.