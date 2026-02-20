Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal ortamda sahte ilanlar düzenleyip vatandaşları dolandıran şüphelilerin yakalanmasına dair soruşturma başlattı. Teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin açık hatlar üzerinden kurdukları sözde 'çağrı merkezi' aracılığıyla mağdurlarla görüşmeler yaptıkları ve oltalama yöntemiyle 23 kişiyi dolandırdıkları belirlendi.

Hesaplarda 22 milyonluk para trafiği

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, suç örgütü üyelerinin banka hesaplarında toplam 22 milyon 3 bin 10 lira para trafiği olduğunu tespit etti. 17 Şubat'ta Kocaeli merkezli 17 şehirde 33 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi, 30 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 3 şüpheli ise aranıyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen 55 cep telefonu, 32 sim kart, 7 hard disk ve 6 USB belleğe el konuldu. Emniyetteki işlemleri biten 30 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Diğer taraftan, polisin operasyonu sırasında çekilen görüntülerde, çok sayıda cep telefonunun çamaşır makinesinin içine gizlenmiş olarak ele geçirildiği görüldü.

Selda Hatun TAN/KOCAELİ, (DHA)-