Galatasaray’da Alfemo ile A Takım forma yan sponsorluk anlaşması imzalandı. RAMS Park’ta düzenlenen törende konuşan Başkan Dursun Özbek, kulübün geleceğine dair önemli mesajlar verdi.

Sarı-kırmızılı kulübün 121 yıllık köklü geçmişine vurgu yapan Özbek, “Bundan sonraki hedefimiz, önümüzdeki dönemlere teslim aldığımızdan daha güzel bir Galatasaray bırakmaktır. Yakın gelecekte Galatasaray bambaşka yerlerde olacak” ifadelerini kullandı.

“Şampiyonlar Ligi de Lig de Çok Çetin”

Hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini belirten Özbek, tek bir maç sonucunun belirleyici olmayacağını söyledi. Özellikle Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’in zorluğuna dikkat çeken Özbek, aynı ciddiyet ve birliktelikle yollarına devam edeceklerini vurguladı.

Frankfurt yenilgisi sonrası yaptığı açıklamaların arkasında olduğunu belirten Galatasaray Başkanı, hedefe odaklı şekilde ilerlediklerini ifade etti.

Juventus Maçı ve Birlik Mesajı

Salı günü oynanan Juventus karşılaşmasına da değinen Özbek, takım ile taraftar arasındaki güçlü bağın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Bu başarının yalnızca Galatasaray camiasını değil, tüm Türkiye’yi sevindirdiğini belirtti.

“Bu milli bir mücadeledir” diyen Özbek, alınan sonucun Türk insanını da mutlu ettiğini dile getirdi.

Seçim ve Okan Buruk Açıklaması

Seçim sürecine ilişkin soruya da yanıt veren Özbek, aday olduğunu belirterek zamanı geldiğinde listesini açıklayacağını söyledi.

Teknik direktör Okan Buruk’un sözleşmesiyle ilgili ise sezon devam ederken bu tür kararların gündeme alınmayacağını, zamanı geldiğinde kulübün geleceği doğrultusunda değerlendirme yapılacağını kaydetti.

Abdullah Kavukcu: “Transferi Konuşmayalım”

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise ocak transfer döneminin zorlu geçtiğini ancak başarılı bir süreç yürüttüklerini ifade etti. Takımda ciddi bir rekabet ortamı oluştuğunu belirten Kavukcu, kalan 12 maça odaklanılması gerektiğini söyledi.

Üç kulvarda mücadele ettiklerini hatırlatan Kavukcu, “Ne olur transfer konuşmayalım. Önümüzde çok kritik maçlar var” diyerek camiaya birlik çağrısında bulundu.