Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Kaza, Erenköy Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre A.D. yönetimindeki 38 BE 388 plakalı otomobil, K.C. idaresindeki 38 TB 969 plakalı minibüsle çarpıştı.

Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan 12 kişi olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin incelemeler sürüyor.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın oluş nedenine ilişkin çalışmalar devam ediyor.