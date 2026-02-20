TOBB, Ocak 2026 dönemine dair kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 13,1; kurulan kooperatif sayısı yüzde 29,5; kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 15 oranında düşüş yaşadı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 78; kapanan kooperatif sayısında yüzde 84,3; kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 24,4 oranında azalma yaşandı. Ocak 2026'da, Ocak 2025'e göre kurulan şirket sayısı yüzde 0,7; kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,4 oranında arttı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 29,9 düştü. Ocak 2026'da kapanan şirket sayısı 2025 yılının aynı ayına göre yüzde 18; kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,8; kapanan kooperatif sayısı yüzde 26,8 oranında düşüş yaşadı.

Bütün şehirlerde şirket kuruluşu gerçekleşti

Ocak 2026'da kurulan toplamda 11 bin 232 şirket ve kooperatifin yüzde 90,2'si limited şirket, yüzde 8,8'i anonim şirket, yüzde 1'i ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36'sı İstanbul, yüzde 11,2'si Ankara, yüzde 5,7'si İzmir'de kuruldu. Bu ay, tüm illerde şirket kuruldu.