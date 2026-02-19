Altındağ Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan temizlik seferberliği aralıksız sürüyor. Her ay başka bir mahallede düzenlenen çalışmanın son adresi Karapürçek Mahallesi oldu. İlçe sakinlerinin de yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, Belediye Başkanı Veysel Tiryaki eldivenlerini takarak vatandaşlarla birlikte çevre temizliği yaptı.

Yağmura rağmen devam eden çalışmalarda kadınlar, gençler ve çocuklar da yer aldı. Mahalle sakinleri, sokak ve park alanlarında çöp toplayarak kampanyaya destek verdi.

“Temiz Bir Altındağ Hepimizin Hakkı”

Temizlik çalışmalarına ilişkin konuşan Başkan Tiryaki, göreve geldikleri günden bu yana temizlik hizmetlerini güçlendirdiklerini belirtti. Belediyenin araç ve ekipman kapasitesini artırdıklarını ifade eden Tiryaki, “Daha temiz ve düzenli bir ilçe için çalışmalarımız sürecek. Çocukların güvenle oynayabildiği, büyüklerin huzurla yürüyebildiği bir Altındağ hedefliyoruz” dedi.

Kalıcı temizliğin yalnızca belediye çalışmalarıyla sağlanamayacağını vurgulayan Tiryaki, yaklaşık yarım milyon kişinin yaşadığı ilçede toplumsal duyarlılığın önemine dikkat çekti.

“Asıl Önemli Olan Kirletmemek”

Temizliğin ortak sorumluluk olduğunu belirten Tiryaki, “Sadece birkaç yüz personelle bütün ilçeyi temiz tutmak mümkün değil. En önemli konu, çevreyi kirletmemek” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara çöplerini belirlenen saatlerde çıkarmaları çağrısında bulunan Tiryaki, düzenli ve bilinçli bir toplum yapısının temiz bir çevrenin anahtarı olduğunu söyledi. Okullardan kamu kurumlarına kadar herkesin bu seferberliğe katılması gerektiğini belirten Tiryaki, temizlik çalışmalarının önümüzdeki haftalarda farklı mahallelerde de devam edeceğini kaydetti.

Vatandaşlardan Destek Mesajı

Karapürçek-1 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi Badegül Duman, kampanyaya gönüllü olarak katıldıklarını belirterek komşularını çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Mahalle sakini Zeynep Berra Begen ise Başkan Tiryaki’nin çalışmalardan memnun olduklarını dile getirerek, çevrenin korunmasının gelecek nesiller için önemli olduğunu ifade etti. Temizlik görevlilerine destek olmak amacıyla etkinliğe katıldıklarını belirten Begen, tüm Altındağlıları çevreyi temiz tutmaya çağırdı.