Altındağlı genç sporcular, katıldıkları her organizasyonda elde ettikleri derecelerle adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Altındağ Belediyesi Spor Kulübü’nün judo ve güreş branşlarında mücadele eden sporcuları, farklı illerde düzenlenen müsabakalardan toplam 18 madalya ile dönerek önemli bir başarı elde etti.

Genç sporcuların bu başarısı, hem kulüp camiasında hem de ilçede büyük sevinç yarattı.

Judocular Türkiye Finallerine Yükseldi

Altındağ Belediyesi Spor Kulübü judocuları, 7-8 Şubat tarihlerinde Sinop’ta düzenlenen “Yıldızlar Yarı Final” grup müsabakalarında 7 madalya kazanarak Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti.

Müsabakalarda Kerem Berk Güllü ve Eray Efe Aslantaş altın madalyaya uzanırken, Buğlem Naz Helvacı ile Yusuf Talha Okçu gümüş madalya kazandı. Betül Feyza Korkmaz, Sinem Alışal ve Ecrin Oğur ise bronz madalyayla turnuvayı tamamladı.

Güreşçilerden 11 Madalyalık Performans

Altındağlı güreşçiler de Ankara’da 9-11 Şubat tarihleri arasında düzenlenen müsabakalarda başarılı bir performans sergiledi. Serbest güreşte Bayram Efe Okay (57 kg) ve Rabia Mina Kargı (65 kg) altın madalyanın sahibi oldu.

Emre Yılmaz (85 kg) serbest güreşte, Cenk Tozkoparan (85 kg) ise grekoromen stilde ikincilik elde etti. Muhammed Emin Özer, Muhammed Eray Berk, Muhammed Ömer Altuğ, Özcan Mert Akdeğirmen ve Bünyamin Yıldızer bronz madalya kazanırken, Mehmet Çağlar Uzun ile Enes Yıldız müsabakaları beşinci sırada tamamladı.

Sporculardan Teşekkür Mesajları

Bronz madalya kazanan judocu Sinem Alışal, judoyu çok sevdiğini belirterek hedefinin Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu olduğunu söyledi. Güreşte altın madalya kazanan Rabia Mina Kargı ise gelecekte iyi bir antrenör olmayı istediğini dile getirerek kendilerine verilen destek için teşekkür etti.

“Gençlerimizin Yanındayız”

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, genç sporcuların elde ettiği başarılardan gurur duyduklarını belirterek, ilçeye kazandırılan spor tesisleriyle çocuk ve gençleri spora yönlendirmeye devam edeceklerini ifade etti. Başkan Tiryaki, sporcuları, ailelerini ve antrenörlerini tebrik ederek başarıların artarak sürmesini temenni etti.