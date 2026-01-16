Ankara’da geçmişin köy kültürünü bugüne taşıyan Altınköy Açık Hava Müzesi’nde doğanın en saf anlarından biri yaşandı. Müze alanında dünyaya gelen 6 minik kuzu, Altınköy’deki doğal yaşamın sürekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Uzman veterinerler tarafından sağlık, bakım ve beslenme kontrolleri yapılan kuzular, doğal ortamlarından koparılmadan anneleriyle birlikte yaşamlarını sürdürüyor.

Ziyaretçilerden Yoğun İlgi

Altınköy’ü ziyaret eden vatandaşlar, minik kuzuları doğal ortamlarında görme fırsatı buldu. Ziyaretçiler bu anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirirken, özellikle çocuklar için unutulmaz ve neşe dolu anlar yaşandı. Kuzuların gelişi, Altınköy’de köy kültürünün yalnızca anlatılmadığını, aynı zamanda yaşatıldığını da ortaya koydu.

“Doğanın Döngüsünü Gelecek Nesillere Aktarıyoruz"

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, minik kuzuların doğumunun kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, “Altınköy’de doğayla iç içe yaşamın en güzel örneklerinden birine daha tanıklık ediyoruz. Aramıza katılan bu kuzular, emeğin, umudun ve yaşamın devam ettiğinin en saf göstergesi. Biz Altındağ Belediyesi olarak yalnızca geçmişi korumuyor, doğanın döngüsünü de yaşatıyoruz” dedi.

Kuzular Emin Ellerde

Kuzuların sağlık durumlarının düzenli olarak takip edildiğini vurgulayan Başkan Tiryaki, “Veteriner hekimlerimiz kuzularımızın bakım ve beslenme süreçlerini titizlikle yürütüyor. Sağlık durumları son derece iyi. Altınköy’deki tüm canlılar güvenli ve özenli bir ortamda yaşamlarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Tiryaki, tüm Ankaralıları Altınköy Açık Hava Müzesi’ni ziyaret ederek bu doğal güzellikleri yerinde görmeye davet etti.