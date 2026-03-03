Karşılaşmanın 6. dakikasında Muçi’nin kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Augusto’nun kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Trabzonspor 1-0 öne geçti. İlk yarının ilerleyen dakikalarında Başakşehir beraberlik için baskı kursa da kaleci kritik bir kurtarışa imza attı ve devre Trabzonspor’un üstünlüğüyle tamamlandı.

Başakşehir Geri Döndü

İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi ekip, 46. dakikada Da Costa’nın golüyle skoru 1-1’e getirdi. 66. dakikada Brnic’in golüyle 2-1 öne geçen Başakşehir, kısa süreli üstünlük yakaladı.

Bordo-Mavililerden Müthiş Yanıt

Trabzonspor, 69. dakikada Mustafa Eskihellaç’ın ceza yayı üzerinden attığı golle eşitliği sağladı: 2-2.

dakikada Zubkov’un ara pasında Ozan Tufan’ın Ba tarafından düşürülmesi sonrası hakem kırmızı kart gösterdi ve Başakşehir 10 kişi kaldı. dakikada Onuachu’nun şık golüyle yeniden öne geçen Trabzonspor, sadece bir dakika sonra Ozan Tufan’ın baskısı sonucu kaleciden seken topun ağlara gitmesiyle farkı ikiye çıkardı: 2-4. Kadın Milli Takım’dan Farklı Galibiyet İçeriği Görüntüle

Trabzonspor Çeyrek Finalde

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele Trabzonspor’un 4-2’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. RAMS Başakşehir ise grubu dördüncü bitirerek kupaya veda etti.