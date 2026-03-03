Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Orta Doğu’daki gerilimin petrol fiyatlarını etkilediğini kabul ederek, şunları söyledi:

"Petrol fiyatları bir süre yüksek olsa bile, bu durum sona erer ermez düşecek ve hatta daha önce olduğundan daha düşük seviyelere ineceğine inanıyorum." Gaz fiyatlarındaki artış yüzde 100'ü aştı

Merz’ten Ortadoğu Vurgusu: “Savaş En Kısa Sürede Sona Ermeli”

Almanya Başbakanı Merz de, artan petrol ve benzin fiyatlarının ekonomilere zarar verdiğini belirterek, savaşın bir an önce sona ermesini temenni etti:

“Bu durum ekonomilerimize zarar veriyor. Petrol ve benzin fiyatları için de geçerli. Bu yüzden hepimiz bu savaşın en kısa sürede sona ermesini umuyoruz.”

Merz, ayrıca İsrail ve ABD ordularının, İran’da barışa ve özgürlüğe dönecek yeni bir hükümetin oluşması için doğru adımları attığını umduğunu ifade etti.

Petrol Fiyatlarında Son Durum

ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları sonrası, İran’ın misillemeleriyle birlikte petrol fiyatları arz endişeleri nedeniyle yükselmişti. Brent petrolün varil fiyatı 80 doların üzerine çıkmıştı, ancak uzmanlar ve liderler bu yükselişin geçici olduğunu vurguluyor.