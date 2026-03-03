MHP lideri, il ve ilçe başkanlarının katılımıyla düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, bölgesel gerilimin küresel bir felakete dönüşme riskine dikkat çekerek, “Bu savaşlar zinciri kırılmalı, bölgemizde barış dili hakim olmalıdır. Silahlar mutlaka susmalı ve ateşkes ilan edilmelidir” dedi.

“Savaş Küreselleşirse Cehennemin Kapıları Açılır”

Bahçeli, İran’ın farklı kentlerine yönelik füze saldırıları sonrası misillemelerin Katar’dan Kuveyt’e, Bahreyn’den Suudi Arabistan’a kadar geniş bir coğrafyayı etkilediğini belirtti. Çatışmaların kontrolden çıkması halinde Rusya, Çin ve Avrupa ülkelerinin de sürece dahil olabileceğini ifade eden Bahçeli, bunun küresel bir yıkıma yol açabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran operasyonunu Kongre yetkisi olmadan başlattığını iddia eden Bahçeli, Amerikan Anayasası’na göre savaş ilan etme yetkisinin yalnızca Kongre’ye ait olduğunu vurguladı.

Bahçeli, “ABD’yi yöneten karanlık üst akıl kim veya kimlerdir? Siyonist lobi, Netanyahu ABD yönetimini nasıl etkisi altına almıştır?” ifadelerini kullandı.

“Birleşmiş Milletler Derhal Devreye Girmeli”

Uluslararası düzenin ciddi bir yıkım sürecinde olduğunu belirten Bahçeli, Birleşmiş Milletler’in acilen devreye girmesi gerektiğini söyledi. “Bu dehşet dengesi son bulmalıdır. Yanlıştan dönmek bir erdemdir” diyen Bahçeli, diplomatik çözüm çağrısında bulundu.

Türkiye’nin barıştan yana olduğunu ifade eden MHP lideri, İran halkına destek mesajı vererek, suikast ve istihbarat operasyonlarını kınadı.

“Terörsüz Türkiye Hedefi Kalıcı Barışın Müjdesidir”

Konuşmasında iç politikaya da değinen Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefinin milli birlik ve kardeşliği güçlendireceğini belirtti. Türkiye’nin 2053 vizyonuna vurgu yapan Bahçeli, “Türk ve Türkiye Yüzyılı barış ve kardeşlik yüzyılı olacaktır” dedi.

Cumhur İttifakı’nın Türkiye’ye sahip çıkacağını ifade eden Bahçeli, teşkilat çalışmalarına ilişkin verileri de paylaştı. 24 Ekim 2025’ten bu yana 81 il ve 963 ilçede 168 binden fazla program düzenlendiğini açıkladı.