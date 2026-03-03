Mücadeleye etkili başlayan Galatasaray, henüz 5’inci dakikada penaltı kazandı. Barış Alper Yılmaz’ın ceza sahasında düşürülmesi sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi. 6’ncı dakikada topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra baskısını sürdüren konuk ekip, 29’uncu dakikada farkı ikiye çıkardı. Eren Elmalı’nın pasında topu önünde bulan Nhaga, ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşla skoru 2-0 yaptı. İlk yarı Galatasaray’ın üstünlüğüyle sona erdi.

Alanyaspor’dan Geç Gelen Tepki

İkinci yarıda oyunu dengelemeye çalışan Alanyaspor, kontra ataklarla etkili olmaya çalıştı. 78’inci dakikada oyuna sonradan giren Mounie, İzzet Çelik’in asistinde aşırtma bir vuruşla farkı bire indirdi: 1-2.

Kalan dakikalarda iki takım da net fırsatlar yakalasa da skor değişmedi. Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrılarak kupada yoluna kayıpsız devam etti.