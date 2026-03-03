Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı içindeki “mahrem hizmetler” yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Soruşturma çerçevesinde 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli olmak üzere 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilirken, 4 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Muhabir: Haber Merkezi