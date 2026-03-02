Gözaltına alınan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve Ali Sarıyıldız için tutuklama talep edilmişti. CHP milletvekili Mahmut Tanal, Özcan ve Can'ın tutuklandığını, diğer isimlerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını duyurdu.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın da aralarında olduğu toplam 13 kişi, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "irtikap" operasyonunda gözaltına alınmıştı.

Jandarma ekipleri tarafından adliyeye getirilen Özcan'ın savcılık ifadesinin ardından, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.