Bolu’da yürütülen “icbar suretiyle irtikap” soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 kişi, adliyeye sevk edildi. Aralarında Tanju Özcan’ın da bulunduğu şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Bolu Adliyesi’ne götürüldü.
Gözaltına Alınan Şüpheliler
Gözaltına alınanlar arasında şunlar yer alıyor:
-
Tanju Özcan – Bolu Belediye Başkanı
-
Süleyman Can – Belediye Başkan Yardımcısı
-
Naim Ayhan – Mali Hizmetler Müdürü
-
Ali Sarıyıldız – Bolsev Vakfı Başkanı
-
Ergün Temel – Eski Yönetim Kurulu Başkanı
-
Meclis üyeleri: Mehmet Ağan, Buse Özkan, Sinan Pekcan, Cahit Görüş
-
Eski Zabıta Müdür Vekili: Hakan Yılmaz
-
Yazı İşleri Müdürü: Tahsin Arslan
-
İmar ve Şehircilik Müdür Vekili: Yasin Bargaç
-
Encümen Başkanı: Hüseyin Ekrem Serin
Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.