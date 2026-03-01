Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmasının ardından, belediyeden zorla para alındığı iddiasıyla şikayetçi olan zincir market yetkililerinin ifadeleri ortaya çıktı. Market yetkilileri, belediyenin kendilerinden reklam karşılığı ücret talep ettiğini ve vermeyen marketlere denetimler yapılarak mühürleme uygulandığını öne sürdü.

13 Kişi Gözaltında

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özcan ile birlikte 12 kişiyi daha “icbar suretiyle irtikap” soruşturması kapsamında gözaltına aldı. Gözaltındaki isimler arasında; Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel ve bazı meclis üyeleri yer aldı.

Market Yetkililerinin İfadeleri

“44 Mağaza Mühürlendi”

A101 Market Mağaza Geliştirme Müdürü Adem Keskin, 2024 yılında belediyeye çağrıldıklarını ve Süleyman Can’ın reklam talep ettiğini belirtti. Reklam vermeyen marketlerin denetlendiğini ve 44 mağazanın 5’er gün mühürlendiğini öne sürdü.

“100 Bin TL + KDV ile Anlaştık”

Kentteki bir zincir marketin sahibi İbrahim Erdini, reklam sözleşmesini kabul ettiklerini ve 100 bin TL artı KDV ile anlaşmaya vardıklarını, denetimlerde usulsüzlük bulunmadığını söyledi.

“Vakfa Reklam Karşılığı Yardım Talep Edildi”

Yerel bir marketin genel müdürü Hamza Dağ, vakıf kurulacağı gerekçesiyle reklam karşılığı yardım talep edildiğini, her market için aylık ödeme istenmesini kabul etmediklerini ifade etti. Tanju Özcan’ın market başına aylık 25 bin TL, ulusal marketlere ise 15 bin TL teklif ettiğini iddia etti.

“Denetimler Toplantıdan 1-2 Gün Sonra Başladı”

Carrefour Şube Müdürü Ahmet Gülsever, toplantıda marketlere teklif zarfları dağıtıldığını ve fiyatların altında teklifin kabul edilmeyeceğini söyledi. Denetimlerin toplantıdan 1-2 gün sonra başladığını belirtti.

“Sevkiyat Kamyonları Engellendi”

Şok Market eski bölge sorumlusu Aytaç Baycan, Tanju Özcan’ın vakfa ödeme talebini reklam ücreti başlığı altında açıkladığını, talebin reddedilmesi üzerine denetimlerin haftalık olarak tüm şubelere yayıldığını ve para cezaları uygulandığını ileri sürdü. Ayrıca sevkiyat kamyonlarının indirme yapmasının zorlaştırıldığını, müşterilerin park alanının engellendiğini belirtti.

Soruşturma Devam Ediyor

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltındaki 13 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. İddialar, belediyede reklam karşılığı zorla ödeme talep edilip edilmediği yönünde yoğun bir incelemeyi de beraberinde getiriyor.