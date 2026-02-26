Bolu’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını faciasına ilişkin 32 sanığın yargılandığı davada verilen kararlar istinafa taşındı. Başsavcılık ile müşteki ve sanık avukatlarının yaptığı başvurular, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi tarafından incelenecek.

78 Kişi Hayatını Kaybetmişti

Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak 2025’te çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi de yaralanmıştı.

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 31 Ekim’de görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti hükmünü açıklamıştı.

11 Sanığa ‘Olası Kast’la Ağır Ceza

Mahkeme, aralarında otel sahibi Halit Ergül, yönetim kurulu üyeleri ve bazı belediye yetkililerinin de bulunduğu 11 sanığı, 34 çocuğa karşı “olası kastla öldürme” suçundan 34’er kez müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Aynı sanıklara, yaşamını yitiren 44 yetişkin için de 44’er kez 24 yıl 11’er ay hapis cezası verildi. Ayrıca “yaralama” ve “mala zarar verme” suçlarından da çeşitli oranlarda mahkumiyet hükümleri kuruldu.

‘Bilinçli Taksir’ ve Diğer Cezalar

Otel çalışanları ile İl Özel İdaresi yetkililerinden bazı sanıklar ise “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 12 yıl ile 22 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, 3 sanığın beraatine karar verirken, bazı sanıkların tutukluluk halinin devamına, 2 sanığın ise tutuklanmasına hükmetti.

Başsavcılıktan İstinaf Başvurusu

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen cezalara ilişkin istinaf yoluna başvurdu. Başvuruda, bazı sanıklar yönünden suç vasfının değiştirilmesi ve farklı suçlardan cezalandırılmaları talep edildi.

Beraat eden 2 sanık hakkında da ceza verilmesi gerektiği belirtildi.

Kararı Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Verecek

Sanık ve müşteki avukatlarının da karara itiraz etmesiyle dosya istinafa taşındı.

İstinaf incelemesi, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından yapılacak. Daire, “olası kastla öldürme”, “mala zarar verme”, “yaralama” ve “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlarından verilen mahkumiyet kararlarını değerlendirecek.