Bolu’da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen bir otomobil kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Kazada araçta maddi hasar oluşurken, sürücünün yara almaması olası bir faciayı önledi.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Karaköy mevkisinde yaşandı. Yağışın etkisiyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarından çıkarak dereye düştü. Araç sürücüsü, kendi imkânlarıyla otomobilden çıkarak kazadan yara almadan kurtuldu.
Ekipler Olay Yerine Sevk Edildi
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından dereye düşen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.