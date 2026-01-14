Batı Karadeniz ile Marmara’nın doğusunda yer alan birçok ilde kar yağışı etkisini gösterdi. Akşam ve sabah saatlerinde aralıklarla süren yağış, kent merkezlerinin yanı sıra yüksek rakımlı bölgeleri beyaza bürüdü. Kar yağışıyla birlikte bazı bölgelerde ulaşımda dikkatli olunması çağrısı yapılırken, belediye ekipleri sahada çalışmalarını sürdürdü.

Sakarya’da Yüksek Kesimler Beyazlandı

Sakarya’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinin yüksek noktalarında etkili oldu. Serdivan ilçesinde binaların çatıları ve park halindeki araçlar ince bir kar tabakasıyla kaplandı. Yağışın ardından ilçede kış manzaraları oluştu.

Bolu’da Kar Kalınlığı 10 Santimetreyi Aştı

Bolu kent merkezinde kar yağışı iki gündür aralıklarla devam ediyor. Yağışın ardından kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetrenin üzerine çıktı. Sabah saatlerinde bazı vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karı fırçalarla temizledi.

Zonguldak’ta Zirvelerde Kış Manzarası

Zonguldak’ta kar yağışı daha çok kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Zonguldak’ı İstanbul’a bağlayan kara yolu ile yüksek rakımlı bölgeler, yağış sonrası oluşan manzaralarla dikkat çekti.

Düzce’de Sürücülere Dikkat Uyarısı

Düzce’de sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, merkeze yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Kalıcı Konutlar Bölgesi’nde zemini tamamen beyaza bürüdü. D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu ile Kuzey Çevre Yolu’nda sürücüler, kar nedeniyle kontrollü şekilde ilerledi.

Kocaeli’de Kartepe’de Kar 57 Santimetreyi Buldu

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı görüldü. Başiskele’nin yüksek bölgeleri, Aytepe mevkisi, Gölcük’teki Eriklitepe Tabiat Parkı, Kartepe Kayak Merkezi ve Kuzuyayla Tabiat Parkı karla kaplandı. Samanlı Dağları’nın zirvesinde yer alan Kartepe’de kar kalınlığı 57 santimetre olarak ölçüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.