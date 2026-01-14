Mutfakta uzun süre vakit geçirmek istemeyenlerin tercihi olan 10 dakikada hazırlanan çikolatalı kek, pratik yapımıyla yeniden gündeme geldi. Evde kolayca bulunan malzemelerle hazırlanan tarif, özellikle yoğun tempoda çalışanlar ve ani misafirler için hızlı bir çözüm sunmaya devam ediyor. Gelin hep beraber nasıl yapıldığına bakalım...

Evdeki Malzemeler Yeterli!

Tarif için 1 yumurta, toz şeker, süt, sıvı yağ, kakao, un ve kabartma tozu kullanılıyor. İsteğe bağlı olarak çikolata parçaları eklenerek lezzet artırılabiliyor.

Kısa Sürede Hazır!

Tüm malzemeler bir kapta karıştırıldıktan sonra kek harcı, kupaya ya da küçük bir fırın kabına alınıyor. Kek, mikrodalgada 8–10 dakika ya da önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 10 dakikada pişiyor. Kısa sürede hazır hale gelen kek, sıcak servis ediliyor.

Tatlı Krizlerine Hızlı Çözüm!

Uzmanlar, ölçülere dikkat edildiğinde hızlı tariflerin ev yapımı tatlılara iyi bir alternatif olduğunu belirtiyor. 10 dakikada hazır çikolatalı kek, hem pratikliği hem de lezzetiyle mutfakta zamandan tasarruf etmek isteyenlerin favorileri arasında yer alıyor.