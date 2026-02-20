Cemre kelimesi, Arapça kökenli olup “kor”, “ateş” ya da “sıcaklık” anlamına geliyor. Anadolu’da yüzyıllardır süregelen inanışa göre cemre, her yıl şubat ayının sonlarından itibaren birer hafta arayla önce havaya, sonra suya, en son da toprağa düşerek doğayı ısıtıyor.

Halk arasında “cemre düştü” ifadesi, soğukların kırılmaya başladığını ve baharın yaklaştığını anlatmak için kullanılıyor.

Önce Havaya, Sonra Suya ve Toprağa

Geleneksel inanışa göre cemrenin düşüş sırası şöyle:

İlk cemre havaya düşer ve hava sıcaklıkları artmaya başlar.

İkinci cemre suya düşer; göller, nehirler ve denizler ısınır.

Üçüncü cemre ise toprağa düşer; toprak ısınır ve doğa canlanmaya başlar.

Bu süreç, tarımla uğraşan toplumlar için büyük önem taşıyor. Çiftçiler için cemre, ekim-dikim zamanının yaklaştığını simgeliyor.

Kültürel Bir Miras

Cemre yalnızca meteorolojik bir olay olarak değil, aynı zamanda kültürel bir değer olarak da görülüyor. Türk halk edebiyatında ve divan şiirinde cemre, çoğu zaman aşkın ve yeniden doğuşun sembolü olarak yer alıyor.

Uzmanlara göre cemre, bilimsel bir terim olmasa da mevsimsel sıcaklık artışlarının halk arasındaki sembolik anlatımı olarak değerlendiriliyor.

Baharın İlk İşareti

Her yıl şubat ayının son haftasından mart ayının ilk günlerine kadar süren cemre dönemi, doğanın uyanışına dair umutları da beraberinde getiriyor. Ağaçların tomurcuklanması, kuşların geri dönüşü ve günlerin uzamasıyla birlikte cemre, baharın en romantik ve en köklü habercilerinden biri olmayı sürdürüyor.