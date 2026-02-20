Trump, ilgili bakanlık ve kurumlara, dünya dışı yaşam ve “tanımlanamayan anormal fenomenler” (UAP) hakkında arşivlerde bulunan belgelerin tespit edilerek yayımlanma sürecinin başlatılması talimatını vereceğini açıkladı.

Obama’nın Sözleri Tartışma Yarattı

Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın bir podcast yayınında uzaylıların gerçek olduğuna ilişkin ifadelerini eleştirdi.

Obama’nın “Gerçekler ama ben görmedim.” sözlerine atıfta bulunan Trump, “Büyük bir hata yaptı. Gizli bilgiler verdi, bunu yapmaması gerekirdi.” ifadelerini kullandı.

Trump ise uzaylıların varlığı konusunda net bir görüş belirtmeyerek, “Bilmiyorum ve bu konuda konuşmayacağım.” dedi.

Savunma Bakanlığı ve Kurumlara Resmi Talimat

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kamuoyunda artan ilgiye dikkat çekerek Savunma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumlara UFO, UAP ve dünya dışı yaşamla ilgili dosyaların belirlenmesi ve açıklanma sürecinin başlatılması yönünde talimat vereceğini bildirdi.

Son yıllarda ABD’de özellikle Pentagon’un UAP raporları ve gizli belgelerle ilgili tartışmalar kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Bu kapsamda Nevada eyaletinde bulunan ve “51. Bölge” olarak bilinen gizli askeri üs de yeniden gündeme geldi.

51. Bölge İddiaları Yeniden Gündemde

Nevada’daki Area 51, uzun yıllardır uzaylı araştırmaları ve gizli deneyler iddialarıyla anılıyor.

Obama, söz konusu podcast yayınında, ABD Başkanlarından bile gizlenen büyük bir komplo olmadığına işaret ederek, “Yer altında uzaylıların bulunduğu gizli bir tesis yok.” ifadelerini kullanmıştı.

Uzaylı ve UFO Gerçeği Açığa Çıkacak mı?

Trump’ın talimatı sonrası gözler ABD Savunma Bakanlığı ve istihbarat kurumlarına çevrildi. Açıklanması beklenen belgelerin, dünya dışı yaşam ve UFO iddialarına ilişkin kamuoyundaki soru işaretlerini giderip gidermeyeceği merak konusu.

Uzaylılar gerçek mi? ABD gizli belgeleri açıklayacak mı? Trump’ın hamlesi, küresel ölçekte yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyebilir.