Ramazan ayında öğün saatlerinin değişmesiyle birlikte gıda güvenliği risklerinin artabileceğini belirten Uğur Toprak, özellikle iftar ve sahur için hazırlanan yemeklerin saklama koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Toprak, iftar için pişirilen yemeklerin soğuması amacıyla uzun süre mutfakta ya da tezgâh üzerinde bekletilmemesi gerektiğini ifade etti. Yemeklerin yalnızca tüketilecek kadarının ısıtılmasını öneren Toprak, sürekli ısıtılıp soğutulan gıdalarda mikroorganizmaların çoğalabileceğini ve bunun gıda zehirlenmelerine yol açabileceğini söyledi.

“Sıcak ve Soğuk Zincir Kırılmamalı”

İftar sofralarının çok erken saatlerde hazırlanmasının da risk oluşturabileceğini dile getiren Toprak, sofranın mümkün olduğunca iftara yakın kurulmasını tavsiye etti. Böylece sıcak ve soğuk zincirin korunabileceğini belirtti.

Alışveriş sırasında da dikkatli olunması gerektiğini aktaran Toprak, soğuk ya da donuk ürünlerin marketten en son alınması ve kısa sürede buzdolabına yerleştirilmesi gerektiğini söyledi. Etli yemeklerin en fazla 1-2 gün, diğer yemeklerin ise 3-4 gün içinde tüketilmesi gerektiğini kaydeden Toprak, meyve ve sebzelerin bol suyla iyice yıkanmasının önemine işaret etti.

Ramazan sofralarında sıkça tercih edilen kırmızı et, tavuk ve pilav gibi ürünlerin uzun süre dış ortamda bekletilmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

“İftarda Kontrollü Tüketim Önemli”

Toprak, yalnızca saklama koşullarının değil, tüketim şeklinin de önemli olduğuna dikkat çekti. Uzun süren açlığın ardından hızlı ve aşırı yemek yemenin mide rahatsızlıklarına neden olabileceğini belirten Toprak, iftarda yavaş ve dengeli beslenilmesi gerektiğini söyledi.

Bol su tüketiminin ihmal edilmemesi ve iftar sonrasında öğün sıklığının dengeli ayarlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.