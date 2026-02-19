Açıklamada, Türk istihkam personelinin İtalya ve İspanya unsurlarıyla müşterek eğitimler icra ettiği belirtilerek, yerli silah ve araçlarla güçlü ve etkin faaliyetler gerçekleştirildiği vurgulandı. Tatbikat kapsamında; engellerden geçit açma, yol arama faaliyetleri ve tespit edilen el yapımı patlayıcılara (EYP) müdahale eğitimlerinin başarıyla tamamlandığı ifade edildi.

Yerli Silah ve Araçlarla Etkin Katılım

MSB, tatbikatta kullanılan yerli ve milli imkânlara dikkat çekerek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modern harp sahasında yüksek kabiliyet ve koordinasyon gücü sergilediğini kaydetti. Çok uluslu ortamda gerçekleştirilen eğitimlerin, birlikte çalışabilirlik seviyesini artırdığına işaret edildi.

“Caydırıcı ve Kararlı Temsil”

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Uluslararası tatbikatlarda caydırıcı, saygın ve kararlı şekilde ülkemizi temsil etmeye devam ediyoruz.”

Steadfast Dart 2026 Tatbikatı’nın, NATO müttefikleri arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve sahadaki operasyonel uyumu artırmayı hedeflediği değerlendiriliyor. Türkiye’nin tatbikattaki aktif rolü, ittifak içindeki askeri koordinasyon ve istihkam kabiliyetlerinin geliştirilmesi açısından önem taşıyor.