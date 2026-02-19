Kira hukukunda yaşanan tartışmalar sürerken Emlak Federasyonu Genel Başkanı ve Tüm Gayrimenkul Danışmanları Dernek Başkanı Nejla Aykaç, Türkiye’de kiracıların konut ve ticari olmak üzere iki ayrı kategoride ele alınması gerektiğini belirtti.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; özellikle geçmiş dönemde uygulanan yüzde 25’lik kira artış sınırının yalnızca konut kiralarını kapsadığını hatırlatan Aykaç, Borçlar Kanunu’ndaki 10+2 yıllık sözleşme uzama sistemi, beşinci yılda kira bedelinin yeniden belirlenmesi hakkı ve tahliye şartları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Hem kiracıyı hem de ev sahibini koruyan dengeli bir sistem bulunduğunu ifade eden Aykaç, uyuşmazlıkların artmaması için taraflara uzlaşı çağrısı yaptı.

“GEÇMİŞTE FİYATLARIN ÇOK ARTMASIYLA BİRLİKTE YÜZDE 25 KOTASI GELDİ”

Kiracıları iki gruba ayırmak gerektiğini belirten Aykaç, “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kiracıları ikiye ayırmam gerekecek. Birisi konut kiracıları, diğeri ticari kiracılar. Ofisi, iş yeri veya sanayisi olanları ayrı; öğrenci, aile, emekli gibi mesken olarak kiralayanları ayrı değerlendirmek gerekir.” dedi.

Özellikle konut kiralarında uygulanan yüzde 25 artış sınırına değinen Aykaç, “Geçmişte fiyatların çok artmasıyla birlikte ilk defa yüzde 25 kotası kondu. Bu sadece konutlardaydı, ticari kiralamalarda yoktu. 2023 yılı bunun pik dönemiydi.” ifadelerini kullandı.

“SÖZLEŞMELER OTOMATİK OLARAK 10+2 YIL UZUYOR”

Kiracı ve ev sahiplerinin en az bildiği konulardan birinin sözleşme süresi olduğunu belirten Aykaç, Borçlar Kanunu’ndaki düzenlemeye dikkat çekerek, “Bir yıllık sözleşme yapıyorsunuz ama bu borçlar hukukuna göre otomatik olarak 10 artı 2 şeklinde yeniliyor. Yani 12 yıl dolmadan önce ‘ben sizi beğenmedim, başka kiracı getireceğim’ deme lüksü yok. Borçlar Kanunu bunu öngörüyor ve bu şekilde kiracıyı koruyor.” ifadelerini kullandı.

Aykaç, 2026’da başlayan bir kiracılık ilişkisinin 2038’e kadar sürebileceğini belirterek, sistemin temel mantığının kiracının barınma hakkını korumak olduğunu söyledi.

BEŞİNCİ YILDA KİRA TESPİT DAVASI HAKKI

Ev sahiplerinin tamamen korumasız olmadığını da vurgulayan Aykaç, beşinci yıl düzenlemesini şöyle anlattı: “Beş yıl dolduğu zaman kirayı yeniden belirleyebilirler. Anlaşamazlarsa hukuk mahkemesine gidilir. Buna ‘kiranın yeniden tespiti’ denir. Mahkeme, gayrimenkul bilirkişisinin kıymet takdiriyle yeni kira bedelini belirler. Bu kesin hüküm niteliğindedir. Ya öder ya çıkar.”

2023 yılında kira bedellerindeki sert artışlara dikkat çeken Aykaç, “Üç bin liraya oturanlar bir anda 30 bin liralık piyasayla karşılaştı. Ev sahibi ‘Ben bugün kiraya versem 30 bin alacağım ama kiracım 3 bin ödüyor’ dedi. Eğer beş yıl dolmadıysa hiçbir şey yapamaz. Beş yıl dolduysa konuşabilir ya da dava açabilir.” dedi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.