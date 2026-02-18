Melisa SAPAZ/ Şevval ATEŞ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gazetecilere yönelik “Yapay Zeka ve Yeni Nesil Habercilik” başlıklı eğitim programı gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Buğra Ayan ve ekibi tarafından verilen seminerde, dijitalleşen medya ekosisteminde değişen tüketim alışkanlıkları ve dijital okuryazarlık konuları ele alındı.

Program kapsamında; yapay zeka uygulamaları ve temel kavramlar, yapay zeka destekli metin ve görsel üretimi, ileri düzey prompt teknikleri, habercilikte yapay zeka kullanımı, açık kaynak istihbaratı (OSINT) ve dijital doğrulama yöntemleri detaylı şekilde anlatıldı. Ayrıca gazetecilikte yapay zeka etiği, algoritmik şeffaflık ve teknolojik bağımsızlık başlıklarında önemli değerlendirmelerde bulunuldu.

Eğitim örnekler ile renklendirildi!

Eğitim sürecinde uygulamalı örnekler üzerinden yapay zekanın haber üretim süreçlerine entegrasyonu aktarılırken, Sonsöz Muhabiri Melisa Sapaz’ın haberleri ve Ankara Masası Yazarı Hanife Ceren Kılıç’ın yazıları üzerinden yapılan analizlerle teknolojinin içerik üretimi ve veri inceleme aşamalarındaki rolü somut örneklerle ortaya konuldu.

Sıcak ve etkileşimli bir atmosferde geçen program, gazetecilerin görüş ve değerlendirmelerini paylaşmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Katılımcılar, katkılarından dolayı Buğra Ayan ve ekibine teşekkür etti.