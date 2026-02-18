Etimesgut Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ilçenin dört farklı noktasında iftar çadırı kurdu. İlçe genelinde kurulacak çadırlarda her gün toplam 10 bin kişiye iftar yemeği verileceği açıklandı.

Belediye tarafından yapılan bilgilendirmeye göre iftar çadırları; Türkbeyleri Mahallesi Kürşat Caddesi Türk Beyleri Meydanı karşısı, Atakent Mahallesi Atakent Sosyal Tesisleri karşısı, Etimesgut Belediye Binası arkası ve Atayurt Emekliler Konağı karşısında hizmet verecek.

Her bir noktada günlük 2 bin 500 kişilik iftar yemeği ikram edileceği, Ramazan ayı boyunca on binlerce vatandaşın çadırlarda ağırlanmasının planlandığı belirtildi. İftar programlarının, vatandaşların bir araya gelmesine ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.