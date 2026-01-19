Etimesgut Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi’nde yoğun kar ve yağmur yağışlarıyla birlikte caddelerde oluşan çamur, su birikintileri ve atıklar temizlendi. Ayrıca site genelinde çevre düzenlemesi de yapıldı.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, yapılan temizliğin önemini vurguladı: “Şaşmaz Oto Sanayi, ilçemizin en yoğun ve hareketli noktalarından biri. Mevsim koşullarının yarattığı olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve esnafımızın daha temiz bir ortamda hizmet vermesini sağlamak için ekiplerimiz sahada aralıksız çalışıyor. Temiz bir çevre, hem halk sağlığı hem de kent estetiği açısından büyük önem taşıyor.”

Yapılan çalışmaların ardından esnaflar, gerçekleştirilen temizlik adına Etimesgut Belediyesi’ne teşekkür etti.