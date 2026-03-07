Ev sahibi Beşiktaş, sahaya Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun Kökçü, Olaitan ve Oh ilk 11’iyle çıkarken, konuk Galatasaray ise Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen kadrosuyla sahadaydı.

Maçın 39. dakikasında Galatasaray, Sane’nin ceza sahasına yaptığı ortada Osimhen’in kafa golüyle öne geçti: 0-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda Beşiktaş etkili ataklar geliştirdi. 48. dakikada Cerny, 52. dakikada Oh ve 69. dakikada Orkun Kökçü’nün şutları kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı. Galatasaray, 62. dakikada Sane’nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. 85. dakikada Ndidi’nin penaltıdan şutu auta çıktı. 90+7’de Rıdvan Yılmaz’ın ortasında Ndidi’nin kafa vuruşu da Galatasaray kalecisinden döndü.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve derbi 1-0’lık skorla konuk ekip Galatasaray’ın üstünlüğüyle sona erdi.