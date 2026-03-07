Gaza Strip’te yaşayan ressam Yusuf, savaşın gölgesinde büyüyen çocuklara sanat aracılığıyla destek olmaya çalışıyor. İsrail saldırılarında evinin bombalanması sonucu tüm çalışmalarını kaybetmesine rağmen umudunu yitirmeyen sanatçı, çocuklar için sanat atölyeleri düzenlemeye başladı.

Atölyeye katılan 28 çocuğun büyük bölümünün savaş nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kaldığını, bombardımanlara tanık olduğunu veya yakınlarını kaybettiğini belirten Yusuf, resmin çocuklar için bir tür terapi olduğunu söyledi.

ÇOCUKLAR SANATLA KONUŞMAYA BAŞLADI

Üç çocuk annesi olan Yusuf, atölyeye gelen çocukların çoğunun ilk başta konuşmakta zorlandığını ve yaşadıkları korkuyu ifade edemediklerini dile getirdi. Ancak zamanla resim sayesinde kendilerini açmaya başladıklarını belirtti.

Sanatçı, çocukların yaptıkları resimler aracılığıyla yaşadıkları korkuları, ölüm düşüncesini ve savaşın izlerini paylaştıklarını söyledi. Çocukların, kendilerini güvende hissettikleri bu ortamda duygularını rahatça ifade edebildiklerini aktardı.

ÇİZİLEN RESİMLER DÜNYAYA ULAŞIYOR

Yusuf, çocukların hikâyelerini dünyaya duyurmak amacıyla “Gökyüzüne Mektuplar” adlı bir girişim başlattıklarını da belirtti. Bu proje kapsamında çocukların yaptığı resimler yurt dışında düzenlenen sergilerde sanatseverlerle buluşuyor.

Sanatçının verdiği bilgilere göre, dünyanın farklı ülkelerinden çocuklar ve sanatçılar da projeye destek veriyor. Bazı ressamlar çocuklara mesajlar gönderirken, bazıları da onlara resimler yollayarak dayanışma gösteriyor.

Yusuf ayrıca çocukların yaşadıkları olayları anlatacakları bir kitap hazırlamayı planladıklarını söyledi.

“ARTIK DAHA GÜZEL ŞEYLER ÇİZİYORUM”

Khan Yunis’ten Deir al-Balah’a göç etmek zorunda kalan 14 yaşındaki Abir Şubeyr, bir duyuru sayesinde atölyeyi keşfettiğini söyledi. Yedi aydır haftada iki gün atölyeye katıldığını belirten Şubeyr, daha önce çizdiği resimlerin çoğunun yıkım ve savaş sahnelerinden oluştuğunu anlattı.

Resim yapmaya başladıktan sonra duygularını renklerle ifade edebildiğini söyleyen Şubeyr, artık daha umut dolu konular çizdiğini ve hayatının değiştiğini ifade etti.

“RESİMLERİMDE ARTIK GÜLLER VAR”

Atölyeye katılan 11 yaşındaki Refif Attar ise daha önce resimlerinde çoğunlukla yıkılmış binalar ve çadırlar çizdiğini söyledi. Atölyeye katıldıktan sonra ise güller, bahçeler ve oynayan çocukları resmetmeye başladığını dile getirdi.

Eskiden insanlarla konuşmak istemediğini belirten Attar, atölyede diğer çocuklarla iletişim kurmaya başladığını ve kendisini daha mutlu hissettiğini söyledi. Gelecekte ressam olmak istediğini anlatan Attar, bir gün kendi sergisini açmayı ve dünyanın farklı yerlerindeki sergilere katılmayı hayal ettiğini ifade etti.