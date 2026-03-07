Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Hande Yener hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın paylaştığı bilgilere göre soruşturmanın gerekçesi olarak “cumhurbaskanına hakaret” ve “anayasal düzeni hedef almak” iddiaları gösterildi.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın, Yener’in kamuoyuna yansıyan bazı açıklamaları üzerine açıldığı belirtildi. Söz konusu ifadelerin incelenmesi kapsamında hukuki sürecin başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililer, soruşturma kapsamında Yener’in açıklamalarının ve paylaşımlarının değerlendirileceğini, gerekli görülmesi halinde ifade sürecinin de işletilebileceğini ifade etti.

Konuyla ilgili olarak Hande Yener cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Soruşturmanın detaylarının ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.