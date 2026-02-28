ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik sert açıklamalarda bulundu. Trump’ın sözleri, bölgede gerilimi daha da tırmandıracak nitelikte değerlendirilirken, İran halkına yaptığı çağrı dikkat çekti.

“İktidarı alın” çağrısı

Trump, İran halkına seslenerek,

“İşimiz bittiğinde, hükümetinizi devralın. Artık sizin olacak. Özgürlük vaktiniz yaklaştı. Bu, muhtemelen gelecek nesiller boyunca sahip olacağınız tek şans olacak” dedi.

Ayrıca İran’daki güvenlik güçlerine de çağrıda bulunan Trump, Devrim Muhafızları’nın silah bırakmasını istedi.

“Geriye hiçbir şey kalmayacak”

Trump, İran’ın askeri kapasitesine ilişkin de sert ifadeler kullandı.

“İşimiz bittiğinde İran donanmasından, Devrim Muhafızlarından ve füzelerinden geriye bir şey kalmamış olacak” diyen Trump, ABD’nin İran’ın füze altyapısını hedef alacağını söyledi.

ABD–İsrail ortak operasyon iddiası

İddialara göre ABD ve İsrail, başkent Tahran başta olmak üzere İran’daki bazı şehirlere hava saldırısı düzenledi. İsrailli yetkililer, operasyonun ABD ile koordineli yürütüldüğünü ve aylar öncesinden planlandığını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise saldırıları “önleyici operasyon” olarak nitelendirerek ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

“Büyük savaş operasyonu başlattık”

Trump, ABD’nin İran’da geniş çaplı bir askeri operasyon başlattığını öne sürerek,

“Amacımız İran rejiminin oluşturduğu acil tehditleri ortadan kaldırmak ve Amerikan halkını korumak” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İran’ın nükleer silah elde etmesine izin verilmeyeceğini vurgulayarak, bu tehdidin ABD ve müttefikleri için doğrudan risk oluşturduğunu söyledi.

Bölge alarmda

İsrail ordusu, olası füze saldırılarına karşı halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yayımladı. Sivillerden en yakın sığınağı belirlemeleri ve zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri istendi.

Trump’ın açıklamaları ve operasyon iddiaları, uluslararası kamuoyunda “bölgesel savaş riski” tartışmalarını yeniden alevlendirdi.