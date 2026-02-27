Melania Trump’ın ofisinden yapılan açıklamada, söz konusu oturumda konsey üyelerinin eğitim, teknoloji, barış ve güvenlik başlıklarını ele alacağı belirtildi. Açıklamada, görevdeki bir ABD First Lady’sinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık etmesinin bir ilk olacağı vurgulandı.

BM’den Resmi Doğrulama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de günlük basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dujarric, kurum kayıtlarına göre bir First Lady’nin Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık edeceği ilk oturumun 2 Mart’ta gerçekleşeceğini doğruladı.

Daha önce devlet başkanlarının eşlerinin BM bünyesindeki farklı toplantılara katıldığına dikkat çeken Dujarric, ancak konsey başkanlığı seviyesinde bunun bir benzeri bulunmadığını ifade etti.

Diplomatik ve Sembolik Önemi

ABD’nin BMGK dönem başkanlığını üstleneceği mart ayında gerçekleşecek bu oturum, hem diplomatik hem de sembolik açıdan önem taşıyor. Eğitim ve teknoloji gibi küresel gündemin öncelikli konularının barış ve güvenlik perspektifiyle ele alınacak olması, toplantının uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırması bekleniyor.

Melania Trump’ın başkanlık edeceği oturum, ABD’nin BM nezdindeki diplomatik görünürlüğünü artırırken, First Lady rolünün uluslararası platformdaki etkisine dair yeni bir örnek olarak kayıtlara geçecek.