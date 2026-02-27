Aziz İhsan Aktaş davasında ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, davada tutuklu bulunan CHP’li belediye başkanları Oya Tekin, Kadir Aydar, Utku Caner Çaykara ve Rıza Akpolat’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Kararda, mevcut delil durumu ve yargılama sürecinin geldiği aşama dikkate alınarak tutukluluk halinin sürdürülmesine hükmedildi.
Öte yandan davanın sanıklarından Aziz İhsan Aktaş’ın ise tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine karar verildi.
Muhabir: Haber Merkezi